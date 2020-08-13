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فيديو.. إزالة تعديات على 6 ملايين متر في الجوف
متابعات الخليج 365 - واس
أزالت أمانة منطقة الجوف بالتعاون مع لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات بإمارة المنطقة، تعديات على أراضي حكومية بمساحة 6 ملايين متر مربع خلال العام الحالي.
التعديات على أراضي الدولة في الجوف
جاء ذلك بعد تشييد احداثات فيها وعقوم ترابية وأحواش في مواقع مختلفة، وذلك بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، بمتابعة وإزالة جميع التعديات.
وباشرت الآليات التابعة للأمانة إزالة الإحداثات وجميع أشكال التعديات بمشاركة لجان التعديات بالمنطقة ومساندة القوة الأمنية.
وأكد أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان أن الأمانة تواصل رصد أي تعديات على الأراضي الحكومية بالتعاون مع لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات بالإمارة والجهات ذات الجهات.
التعامل بحزم مع التعديات
وأكد أمين المنطقة أنه سيتم التعامل بحزم مع التعديات التي يتم رصدها وإزالتها وفق الإجراءات الرسمية المعتمدة، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المعتدي على الأراضي الحكومية، للحد من هذه الممارسات غير النظامية، وفقا لتوجيهات سمو أمير الجوف وسمو نائبه، وبمتابعة من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف.
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