133 إصابة كورونا جديدة في جازان وتعافي 110

2020-08-13

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد- جازان

ارتفعت حالات كورونا في منطقة جازان 133 حالة، بعدما كشفت وزارة الصحة عن عدد حالات كورونا التي تم رصدها خلال الـ24 ساعة الماضية في كافة مدن ومناطق السعودية.

توزيع حالات كورونا الجديدة في جازان:

وأوضحت الصحة، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة رصدت في 16 مدينة، حيث سجلت جازان 41 إصابة، وبيش 22 إصابة، والعيدابي 15 إصابة، وأبو عريش 12 إصابة، وأحد المسارحة 9 إصابات، والطوال 9 إصابات، وصامطة 6 إصابات، وصبيا 4 إصابات، وفيفاء 4 إصابات، والدرب 3 إصابات، وضمد إصابتين، والريث إصابتين.

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كما تم تسجيل إصابة واحدة في كل من الدائر، والعارضة، وفرسان، والحرث، من جهة أخرى سجلت منطقة جازان اليوم 110 حالات شفاء، بينما تم تسجيل 4 حالات وفاة، منها 3 حالات في جازان، وحالة في بيش.

إجمالي حالات كوفيد 19 في جازان:

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بمنطقة جازان حتى اليوم 7189 حالة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 5414 حالة، وبلغ عدد الوفيات 77 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 1698 حالة.

إجمالي الحالات في السعودية:

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل 1482 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالمملكة إلى 294519 إصابة، وبلغ عدد حالات التعافي 260393 حالة، وبلغ عدد الوفيات 3303 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 30823 حالة، فيما وصل عدد الحالات الحرجة 1805 حالة.

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