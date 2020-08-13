، مدير جامعة طيبة: خريجونا تجاوزوا الظروف الصعبة التي شهدتها نهاية الفصل الدراسي ،

محمد بن مسعود - الدمام - أمير المدينة يرعى حفل تخريج الدفعة "16" مساء الأحد القادم خلال حفل افتراضي

هنأ رئيس جامعة طيبة الدكتور عبد العزيز السراني، الطلاب والطالبات بمناسبة تخرجهم لهذا العام، الذي يعد عاماً استثنائياً تجاوزتم فيه الظروف الصعبة التي شهدتها نهاية الفصل الدراسي.

وقدّم، بهذه المناسبة، أجمل التهاني والتبريكات سائلًا الله دوام التقدم، وقال: أبارك في الوقت نفسه في هذا الوقت المرتقب لأولياء الأمور الذين زرعوا فحصدوا ثمار تعبهم نجاحاً رأوه في أعين أبنائهم فرحاً وسروراً.

ويرعى الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة حفل تخريج الدفعة "16" من طلاب وطالبات جامعة طيبة مساء الأحد في حفل افتراضي تنظمه الجامعة.

وقال رئيس جامعة طيبة للطلاب والطالبات المتخرجين: الجامعة تفخر وتفاخر بكم دائماً وأبداً وتعدكم سفراءها في كل مكان تخدمون فيه وطنكم وتسهمون في تنميته وإعماره، وتمارسون أعمالكم وفاء لوطنكم وأهله بكل فخر واعتزاز، مسلحين بالعلم والإيمان، وأدعو الله أن يوفقكم دائماً أبداً لخدمة الدين وهذا الوطن الغالي.

وأعرب "السراني" عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين على ما يوليانه من دعم واهتمام لمسيرة التعليم ودعم الطلبة، كما شكر أمير منطقة المدينة المنورة ونائبه لدعمهما جامعة طيبة لتكون منارة علمية.

وأضاف: أمير المنطقة يوجّه جامعة طيبة دائمًا بالاهتمام بطلاب المنطقة وتعزيز التخصصات المناسبة التي تتوافق مع احتياجات سوق العمل ومستقبل المنطقة.