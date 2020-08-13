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أبرمت صحة جدة عقداً مع مستشفى خاص بالمحافظة بقيمة خمسة عشر مليوناً وسبعمائة وعشرين ألف ريال على أن يتولى الأخير تشغيل العناية المركزة بأحد مستشفياتها بجدة للكبار سعة 30 سريرًا لمدة ثلاثة أشهر ميلادية فقط.
يأتي هذا وسط انتقادات كبيرة من الممارسين الصحيين على هذه الصفقة الكبيرة رغم وجود كفاءات من أبناء وزارة الصحة بالمحافظة.
وأكدوا أن الرواتب التي وردت في الجداول المرفقة للعقد تتراوح ما بين أربعين ألف إلى مئة وثمانين ألف ريال للشهر الواحد، حيث يتقاضى استشاري عناية مركزة مبلغ 180 ألف ريال شهرياً، بينما مديرة التمريض للعناية المركزة تتقاضى خمسين ألف ريال كراتب شهري، وصيدلي إكلينيكي يتقاضى أربعين ألف ريال كراتب شهري، وطالبوا الجهات المختصة بتوضيح مسببات العقد وعدم استفادتهم من العاملين بالقطاع الصحي.
13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441 05:38 PM
لـ 3 أشهر فقط مع مستشفى خاص
أبرمت صحة جدة عقداً مع مستشفى خاص بالمحافظة بقيمة خمسة عشر مليوناً وسبعمائة وعشرين ألف ريال على أن يتولى الأخير تشغيل العناية المركزة بأحد مستشفياتها بجدة للكبار سعة 30 سريرًا لمدة ثلاثة أشهر ميلادية فقط.
يأتي هذا وسط انتقادات كبيرة من الممارسين الصحيين على هذه الصفقة الكبيرة رغم وجود كفاءات من أبناء وزارة الصحة بالمحافظة.
وأكدوا أن الرواتب التي وردت في الجداول المرفقة للعقد تتراوح ما بين أربعين ألف إلى مئة وثمانين ألف ريال للشهر الواحد، حيث يتقاضى استشاري عناية مركزة مبلغ 180 ألف ريال شهرياً، بينما مديرة التمريض للعناية المركزة تتقاضى خمسين ألف ريال كراتب شهري، وصيدلي إكلينيكي يتقاضى أربعين ألف ريال كراتب شهري، وطالبوا الجهات المختصة بتوضيح مسببات العقد وعدم استفادتهم من العاملين بالقطاع الصحي.
، وسط انتقادات.. "صحة جدة" تشغل عناية مركزة بأحد مستشفياتها بـ 15 مليونًا ،
المصدر : الخليج 365
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