- 1/3
- 2/3
- 3/3
ذكر مكتب رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، اليوم (الخميس)، أن المدعين حققوا مع رئيس الوزراء وستة من أعضاء حكومته؛ بشأن كيفية تعاملهم مع أزمة فيروس كورونا.
وأضاف المكتب في بيان نقلته "رويترز"، أن المدعين الذين يتخذون من روما مقراً لهم خلصوا إلى أن الاتهامات لا أساس لها وأنه ينبغي إسقاط القضية.
وأشار المكتب إلى أن الوزراء هم: وزير الصحة روبرتو سبيرانتسا، ووزير الاقتصاد روبرتو جوالتيري، ووزيرة الداخلية لوسيانا لامورجيس، ووزير الخارجية لويجي دي مايو، ووزير الدفاع لورينزو جويريني، ووزير العدل ألفونسو بونافيد.
من ناحيتهم بينت مصادر قضائية أن المدعين حققوا مع الوزراء في أعقاب دعاوى قضائية رفعت في الأشهر الأخيرة في مدن مختلفة، بشأن اتهامات من بينها القتل غير العمد، والتسبب في جائحة، وتقييد الحقوق السياسية للإيطاليين.
وكانت إيطاليا أول دولة أوروبية يصيبها فيروس كورونا بشدة، وسجلت أكثر من 35 ألف وفاة منذ تفشي المرض في 21 فبراير (شباط).
التحقيق مع رئيس الحكومة الإيطالية و6 وزراء في تعاملهم مع أزمة "كورونا"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-13
ذكر مكتب رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، اليوم (الخميس)، أن المدعين حققوا مع رئيس الوزراء وستة من أعضاء حكومته؛ بشأن كيفية تعاملهم مع أزمة فيروس كورونا.
وأضاف المكتب في بيان نقلته "رويترز"، أن المدعين الذين يتخذون من روما مقراً لهم خلصوا إلى أن الاتهامات لا أساس لها وأنه ينبغي إسقاط القضية.
وأشار المكتب إلى أن الوزراء هم: وزير الصحة روبرتو سبيرانتسا، ووزير الاقتصاد روبرتو جوالتيري، ووزيرة الداخلية لوسيانا لامورجيس، ووزير الخارجية لويجي دي مايو، ووزير الدفاع لورينزو جويريني، ووزير العدل ألفونسو بونافيد.
من ناحيتهم بينت مصادر قضائية أن المدعين حققوا مع الوزراء في أعقاب دعاوى قضائية رفعت في الأشهر الأخيرة في مدن مختلفة، بشأن اتهامات من بينها القتل غير العمد، والتسبب في جائحة، وتقييد الحقوق السياسية للإيطاليين.
وكانت إيطاليا أول دولة أوروبية يصيبها فيروس كورونا بشدة، وسجلت أكثر من 35 ألف وفاة منذ تفشي المرض في 21 فبراير (شباط).
13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441
05:19 PM
من بين الاتهامات القتل غير العمد والتسبب في جائحة
ذكر مكتب رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، اليوم (الخميس)، أن المدعين حققوا مع رئيس الوزراء وستة من أعضاء حكومته؛ بشأن كيفية تعاملهم مع أزمة فيروس كورونا.
وأضاف المكتب في بيان نقلته "رويترز"، أن المدعين الذين يتخذون من روما مقراً لهم خلصوا إلى أن الاتهامات لا أساس لها وأنه ينبغي إسقاط القضية.
وأشار المكتب إلى أن الوزراء هم: وزير الصحة روبرتو سبيرانتسا، ووزير الاقتصاد روبرتو جوالتيري، ووزيرة الداخلية لوسيانا لامورجيس، ووزير الخارجية لويجي دي مايو، ووزير الدفاع لورينزو جويريني، ووزير العدل ألفونسو بونافيد.
من ناحيتهم بينت مصادر قضائية أن المدعين حققوا مع الوزراء في أعقاب دعاوى قضائية رفعت في الأشهر الأخيرة في مدن مختلفة، بشأن اتهامات من بينها القتل غير العمد، والتسبب في جائحة، وتقييد الحقوق السياسية للإيطاليين.
وكانت إيطاليا أول دولة أوروبية يصيبها فيروس كورونا بشدة، وسجلت أكثر من 35 ألف وفاة منذ تفشي المرض في 21 فبراير (شباط).
، التحقيق مع رئيس الحكومة الإيطالية و6 وزراء في تعاملهم مع أزمة "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر التحقيق مع رئيس الحكومة الإيطالية و6 وزراء في تعاملهم مع أزمة "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.