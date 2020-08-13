محمد بن مسعود - الدمام - خلال الـ 24 ساعة الماضية سجل العراق 3841 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية , مما رفع إجمالي الإصابات إلى 164277 إصابة . وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان بأنه تم تسجيل 53 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 5641, فيما تم تسجيل 2667 حالة شفاء جديدة, ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 117208 حالة. 13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441 05:19 PM Advertisements خلال الـ 24 ساعة الماضية العراق: 3841 إصابة جديدة بفيروس كورونا العراق: 3841 إصابة جديدة بفيروس كورونا سجل العراق 3841 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية , مما رفع إجمالي الإصابات إلى 164277 إصابة . وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان بأنه تم تسجيل 53 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 5641, فيما تم تسجيل 2667 حالة شفاء جديدة, ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 117208 حالة. الكلمات المفتاحية ، العراق: 3841 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،

المصدر : الخليج 365

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