صورة نادرة للسيف الذي أهداه الملك سعود إلى جون كينيدي أثناء زيارته لواشنطن

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أظهرت صورة تاريخية نادرة السيف الذي أهداه الملك سعود بن عبد العزيز- رحمه الله- إلى الرئيس الأمريكي جون كينيدي. أظهرت صورة تاريخية نادرة السيف الذي أهداه الملك سعود بن عبد العزيز- رحمه الله- إلى الرئيس الأمريكي جون كينيدي. واتضح أن الصورة النادرة للسيف وثقت في فبراير ١٩٦٢ أثناء زيارة الملك سعود- رحمه الله- إلى واشنطن. وبحسب الصورة فإن النصل صنع من النحاس بينما الغمد مطعم بحجر الراين، كما لاقت الصورة تفاعلا وانتشارا واسعا بمنصات التواصل الاجتماعي.

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