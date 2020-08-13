شكرا لمتابعة خبر عن المنظمة الدولية للإبل: استعمال الهرمونات على الإبل عمل يعاقب عليه القانون والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أكد نائب رئيس المنظمة الدولية للإبل، الأمير سلطان بن سعود بن محمد، أن استعمال الهرمونات على الإبل يعد عمل مخالف ويعاقب عليه القانون.

وأضاف أن استخدام هذه الهرمونات تضر بالمنافسة الشريفة، ويتم معاقبة مرتكبها بأشد العقوبات، منوهاً بالأسباب التى قد تدفع البعض لاستخدامها مع إبلهم، ومنها رغبتهم في بيع الإبل بسعر مرتفع، أو الفوز في المنافسات .

ودعا رئيس المنظمة أصحاب الإبل بالمساهمة في إنجاح مهرجان الإبل الذى سيقام في أول ديسمبر المقبل.