شكرا لمتابعة خبر عن أبشر: يُمكنك نقل خدمات العمالة المنزلية إلكترونيًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكدت منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية، على إمكانية نقل خدمات العمالة المنزلية من صاحب العمل الحالي إلى صاحب العمل الجديد إلكترونيًا.
وكانت المنصة، قد أوضحت خطوات فتح حساب بنكي عبر خدمة "قبول" في دقائق معدودة.
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