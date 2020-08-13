شكرا لمتابعة خبر عن الجمارك تدعو المستوردين لسرعة تحديث بياناتهم عبر برنامج "التصحيح الذاتي" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

دعت الهيئة العامة للجمارك المستوردين إلى الاستفادة من فترة التمديد المعلنة لمبادرة "التصحيح الذاتي"، مشددة على ضرورة الإسراع بتصحيح بياناتهم السابقة التي تضمنت أخطاء قد تكون أدت إلى عدم الدقة في احتساب الرسوم والضرائب المستحقة، تفاديًا لتطبيق العقوبات النظامية.

وأوضحت الهيئة أن المبادرة تجنب المستورد العقوبات، ويكتفي باستيفاء فروقات الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة، وتيسر ممارسة الأعمال للمستوردين بما يسهم في تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي.

ولفتت إلى أن المبادرة تمكن منشآت الاستيراد التجارية من التقدملطلب تصحيح العديد من الأخطاء الشائعة في البيانات الجمركية، مشيرة إلى أنه يمكن الاستفادة منها من خلال الرابط التالي : أضغط هنا