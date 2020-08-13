شكرا لمتابعة خبر عن «تعليم مكة» تعلن نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمات والمعلمين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): أعلنت إدارة التعليم بمكة المكرمة نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات بالمنطقة للعام الجاري . أعلنت إدارة التعليم بمكة المكرمة نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات بالمنطقة للعام الجاري . وأوضحت الإدارة عبر حسابها "تويتر" بأنه يمكن للمنقولين والمنقولات الاستفسار عن حركة النقل الداخلي عن طريق حساباتهم بنظام نور

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