شكرا لمتابعة خبر عن مسؤول سابق بالداخلية يهاجم نجل سعد الجبري ويُذكره بفساد والده والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجه الدكتور سلطان العنقري، مدير مركز أبحاث مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية سابقا، انتقادات حادة لـ"خالد" نجل المطلوب بقضايا الفساد سعد الجبري.

وكان نجل "الجبري" قد أدلى بتصريحات لقناة الجزيرة القطرية، هاجم فيها قيادة المملكة، الأمر الذى دفع بالـ "العنقري" للرد عليه عبر تغريدة كتبها على حسابه بموقع تويتر.

وكتب العنقري :"اخرس يا خالد والدك الفاسد سعد الجبري هو من أقصاني من عملي كمدير عام مركز أبحاث مكافحة الجريمة في وزارة الداخلية هو وصاحبه وكيل وزارة الداخلية السابق الفاسد (يعرف نفسه) الذي وصل معه إلى “رتبة وزير”، وجلست في البيت بدون عمل وبدون مكتب لمدة ست سنوات حتى تقاعدت؟!.".