شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الزعاق" الخميس المقبل غرة السنة الهجرية الجديدة 1442 هـ والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد الدكتور خالد الزعاق الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية أن اليوم هو آخر خميس في السنة الهجرية 1441 هـ .
وأضاف ان الخميس المقبل الموافق 20 / اغسطس هو غرة السنة الهجرية الجديدة 1442هـ ، وستتزامن بدايتها مع موسم سهيل .
وأضاف ان الشهر الهجري يبدأ من رؤيتنا للهلال بعيد مغيب الشمس من الجهة الغربية ، وهو له مراحل مرحلة الإهلال الأول ، ومرحلة التربيع الأول ومرحلة الإبدار ، ومرحلة التربيع الأخير ، ومرحلة الإهلال الأخير من الجهة الشرقية موضحاً المدة الزمنية لكل مرحلة فلكياً .
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