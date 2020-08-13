شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الزعاق" الخميس المقبل غرة السنة الهجرية الجديدة 1442 هـ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد الدكتور خالد الزعاق الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية أن اليوم هو آخر خميس في السنة الهجرية 1441 هـ .

وأضاف ان الخميس المقبل الموافق 20 / اغسطس هو غرة السنة الهجرية الجديدة 1442هـ ، وستتزامن بدايتها مع موسم سهيل .

وأضاف ان الشهر الهجري يبدأ من رؤيتنا للهلال بعيد مغيب الشمس من الجهة الغربية ، وهو له مراحل مرحلة الإهلال الأول ، ومرحلة التربيع الأول ومرحلة الإبدار ، ومرحلة التربيع الأخير ، ومرحلة الإهلال الأخير من الجهة الشرقية موضحاً المدة الزمنية لكل مرحلة فلكياً .