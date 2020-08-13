شكرا لمتابعة خبر عن الصحة تقدم نصائحها للمتعافين من «كورونا» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قدمت وزارة الصحة بعض الإجراءات التي يجب اتباعها للمتعافين من فيروس كورونا، من خلال إنفوجراف نشرته عبر حسابها.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها "تويتر" بأن على المتعافين من فيروس كورونا أن يغسلون ملابسهم، بالماء والصابون في درجة حرارة من" 60 إلى 70 " مع تعقيمها، كما يجب غسل دورة المياه بالصابون مع تطهيرها ، فضلا عن تعقيم الأسطح المستخدمة، وتعقيم الأدوات الشخصية ، مع التخلص من النفايات بالسيارة في حال وجودها .

وأوصت الوزارة بالتهوية الجيدة للسيارة والمنزل وتعقيم كل الادوات والأسطح ، فور التعافي، و جاء ذلك ردا على تساؤل حول الإجراءات المتبعة بعد التعافي وكيف يعود المتعافي إلى حياته الطبيعية مرة أخرى.