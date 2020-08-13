شكرا لمتابعة خبر عن المملكة تسمح لمواطنيها في الكويت بالعودة مع أسرهم غير السعوديين بدون تصريح والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلنت سفارة المملكة في الكويت السماح لمواطنيها وأسرهم ومرافقيهم من غير السعوديين بالعودة للمملكة بدون تصريح دخول مسبق.
وذكرت السفارة، اليوم، أنه اعتباراً من اليوم يمكن للمواطنين الدخول إلى المملكة مع أفراد أسرهم من غير السعوديين (زوج، زوجة، أبناء) ومرافقيهم من العمالة المنزلية ويحملون إقامة سارية المفعول في المملكة بدون تصريح دخول مسبق.
ونوهت بأن يكون لدى المواطن اثبات شهادة فحص PCR (لغير السعوديين) بنتيجة سلبية بمده لا تتجاوز ٤٨ ساعة.
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