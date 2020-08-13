شكرا لمتابعة خبر عن "التأمينات" توضح التوقيت اللازم لدفع الإشتراكات وتحذر من الغرامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية على أهمية التزام صاحب العمل بسداد الإشتراكات في الوقت المحدد للإستفادة من الخدمات والمنافع التأمينية وعدم الوقوع في غرامات التأخير .

وأكدت أنه يجب الإلتزام بالإشتراك خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي للشهر المستحق عنه الإشتراكات ، ويمكن السدد من خلال القنوات التالية :

1- اجهزة الصراف الآلي والإيداع النقدي .

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2- الهاتف المصرفي .

3- الإنترنت المصرفي .

4- فروع البنوك .