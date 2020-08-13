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شكرا لمتابعة خبر عن "التأمينات" توضح التوقيت اللازم لدفع الإشتراكات وتحذر من الغرامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية على أهمية التزام صاحب العمل بسداد الإشتراكات في الوقت المحدد للإستفادة من الخدمات والمنافع التأمينية وعدم الوقوع في غرامات التأخير .
وأكدت أنه يجب الإلتزام بالإشتراك خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي للشهر المستحق عنه الإشتراكات ، ويمكن السدد من خلال القنوات التالية :
1- اجهزة الصراف الآلي والإيداع النقدي .
2- الهاتف المصرفي .
3- الإنترنت المصرفي .
4- فروع البنوك .
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