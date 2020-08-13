شكرا لمتابعة خبر عن الغانم مديراً عاما لفرع وزارة السياحة بعسير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):

صدر قرار بتكليف المهندس عبد العزيز بن عوض آل غانم مديراً عاماً لفرع وزارة السياحة بمنطقة عسير. وجاء هذا الإجراء بهدف التطوير الإداري في المنظومة السياحية بالمنطقة بما يخدم مصلحة العمل والاستفادة من الخبرات والكوادر الوطنية المميزة.

هذا ويعد المهندس الغانم أحد الكفاءات الإدارية ذات الخبرة الكبيرة بمجال السياحة والتراث الوطني، وله جهوداً مميزة، و نجاحات متعددة في هذا المجال،وأعمال ملموسة في مجال الإشراف على المواقع التراثية ، والاثرية بمنطقة عسير من خلال إدارته سابقا لقسم التراث الوطني بمنطقة عسير كما ان لديه العديد من التجارب التراكمية في القطاع السياحي.

وبهذه المناسبة عبر المهندس عبد العزيز الغانم عن شكره وامتنانه على هذه الثقه مؤكداً أن هذا سيكون حافزاً له لمواصلة العطاء من أجل خدمة الوطن والمواطن .