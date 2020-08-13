تفاصيل سبب وفاة الشيخ فيحان بن هذال بن فهيد - شاهد

أعلنت وسائل إعلام بالمملكة العربية السعودية، اليوم الخميس 13 آب/ أغسطس 2020، وفاة الشيخ فيحان بن هذال بن فهيد في أحد مشافي العاصمة الرياض، مؤكدة عدم وفاة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت صحيفة سبق المحلية، توفي مساء اليوم الشيخ فيحان بن هذال بن فهيد من قبيلة الشيابين عامة، حيث تتعدد قبيلة الشيابين وتتفرع منها عدة افخاذ ولافيه شيخ يكفها وغذاء بجميع مشايخ الشيابين تحت رايته غير ثلاثة مشايخ الأول الشيخ ناشي أبن قرفان ومات مأسور في الطائف.

وأضاف عبدالله بن وديد عبر مواقع التواصل تويتر:" وفاة الشيخ فيحان بن هذال بن فهيد، انتقل قبل قليل إلى جوار ربه الشيخ فيحان بن هذال بن فهيد، اللهم أجرنا في مصابنا واخلف لنا خير منه، اللهم إغفر له وارحمه وتجاوز عنه وتقبلها بقبول حسن".

كما أضاف الناشط جمل المرشدي :" وفاة الشيخ فيحان بن هذال بن فهيد إنا لله و إنا إليه راجعون أصدق التعازي والمواساة لقبيلة عتيبه عامه ولأسرة الفهيدات خاصة في وفاة الشيخ /فيحان بن هذال بن فهيدونعزي أنفسنا وابناء الفقيد، واسال الله ان يرحمه ويسكنه فسيح جناته".

وخيم الحزن عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية، عقب وفاة الشيخ فيحان بن هذال بن فهيد والذي يعتبر من ابرز القبائل بالمملكة.