الأحوال المدنية: تسجيل المواليد وإصدار سجل الأسرة بدون زيارة المكاتب

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، كيفية تسجيل المواليد والحصول على سجل الأسرة وشهادة الميلاد عبر منصة أبشر دون الحاجة إلى زيارة المكاتب.

وأكدت الأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أنه يمكن طلب إصدار سجل الأسرة وشهادة الميلاد وإيصالهما عبر العنوان الوطني من خلال البريد السعودي.

ووفقًا للأحوال المدنية، يمكن الاستفادة من خدمة تسجيل المواليد عبر الخطوات التالية: التسجيل في منصة أبشر، ثم اختيار خدماتي، ثم اختيار خدمات، ثم خدمة «الأحوال المدنية»، وأخيرًا خدمة تسجيل المواليد.

ويمكن للزوج الحصول على سجل الأسرة، من خلال اتباع الخطوات التالية، وفقًا للأحوال المدنية:

1- تسجيل الدخول على حساب المستفيد في منصة أبشر.

2- اختيار أيقونة «خدماتي».

3- النقر على اختيار «خدمات».

4- ثم اختيار «الأحوال المدنية».

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5- الضغط على خدمة إصدار سجل الأسرة للزوج.

ووفقًا للحساب الرسمي للأحوال المدنية، يتم الحصول على سجل الأسرة للأمهات من خلال:

1- تسجيل الدخول على حساب المستفيدة في منصة أبشر.

2- اختيار أيقونة «خدماتي».

3- النقر على اختيار «خدمات».

4- ثم اختيار «الأحوال المدنية».

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