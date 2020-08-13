هيئة حقوق الإنسان10 :احتياجات تحقق التنشئة السليمة للطفل

حددت هيئة حقوق الإنسان عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة 10 احتياجات أساسية للطفل من أجل تنشئته في بيئة صحية منها احتياجات اجتماعية ونفسية وعاطفية وصحية.

وأوضحت هيئة حقوق الإنسان أن الاحتياج الاجتماعي للطفل يتضمن كل ما يلزم تهيئة الطفل بدنيًا ونفسيًا وأخلاقيًا بما يتفق مع قيم المجتمع الدينية والاجتماعية ويضمن اكتساب الطفل مهارات جديدة وتكوين علاقات اجتماعية وصداقات وتعاون واندماج مع الآخرين.

الاحتياجات النفسية والثقافية والعاطفية للطفل

أما الاحتياجات النفسية للطفل فتتمثل في كل ما يلزم لضمان نموه النفسي السوي بما يسهم في توفير البيئة المناسبة لتعامله بدفء ومودة وعدم شعوره بالتهديد أو الخوف الدائم وحصوله على العلاج النفسي الملائم إن لزم الأمر، وفقًا لهيئة حقوق الإنسان.

وأكدت هيئة حقوق الإنسان أن الاحتياجات الثقافية للطفل تتضمن كفالة حق الطفل في إشباع حاجاته الثقافية من أداب وفنون ومعارف ومعلومات مستمدة من عقيدته ومجتمعه وتوسيع مداركه من خلال التعرف على التراث الإنساني والتقدم العلمي والتقني المعاصر.

أما الاحتياجات العاطفية للطفل فهي كل ما يلزم لضمان إشباع حاجات الطفل العاطفية ومن ذلك بقاء الطفل في كنف أسرته الطبيعية أو توفير أسرة بديلة حاضنة أو إلحاقه بمؤسسات الرعاية الاجتماعية أو ما في حكمها، وفقا لهيئة حقوق الإنسان.

بينما تتمثل الاحتياجات الفكرية للطفل في التعبير عن آرائه ورغباته وإشراكه فعليا في الإجراءات القضائية أو الإدارية أو الاجتماعية أو التربوية المتعلقة به والمناسبة لسنه ودرجة نضجه، وفقا لهيئة حقوق الإنسان.

الاحتياجات الأمنية والصحية والعقلية والتعليمية للطفل

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وتتمثل الاحتياجات الأمنية للطفل في كل ما يلزم لضمان شعور الطفل بالأمان في محيط أسرته الطبيعية أو البديلة أو البيئة المحيطة به وحمايته من كل أشكال وأنواع العنف أو الضرر أو أشكال المعاملة غير الإنسانية، وفقًا لهيئة حقوق الإنسان.

وأكدت هيئة حقوق الإنسان ضرورة توفير الاحتياجات الصحية للطفل التي تتمثل في تحصينه بالأمصال واللقاحات الواقية ووقايته من الأوبئة والأمراض وضمان حصوله على العلاج المناسب والرعاية الصحية.

وهناك احتياجات تربوية للطفل، وفقًا لهيئة حقوق الإنسان، تتمثل في إمداده بالمعارف والخبرات المناسبة لسنه وتوعيته وتنشئته وإعداده وفقًا للأساليب التربوية الحديثة.

ووفقًا لهيئة حقوق الإنسان، فأن الاحتياجات التعليمية للطفل تتمثل في توفير التعليم الأساسي المجاني للطفل وضمان توفير بيئة تعليمية مناسبة لسنه وحالته.

وأشارت هيئة حقوق الإنسان إلى أن الاحتياجات العقلية للطفل تتمثل في كل ما يلزم لنمو عقل الطفل نموًا سليمًا من الناحية الصحية والفكرية والعلمية والإدراكية واللغوية.

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