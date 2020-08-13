«أبشر»: نقل خدمات العمالة المنزلية آليًّا من صاحب عمل إلى آخر

عبر موقع المنصة

أوضحت منصة أبشر أنها أتاحت نقل خدمات العمالة المنزلية إلكترونيًّا من صاحب العمل الحالي إلى صاحب العمل الجديد. وقال الحساب الرسمي للمنصة عبر «تويتر»: «نقل خدمات العمالة المنزلية.. تُمكِّنك الخدمة من نقل خدمات العمالة المنزلية من صاحب العمل الحالي إلى آخر إلكترونيًّا». على جانب آخر، قال الحساب الرسمي للجوازات على «تويتر»: «يتم إسقاط العمالة المنزلية آليًّا بـ(خرج ولم يعد) بعد مرور ٦ أشهر من انتهاء صلاحية سريان التأشيرة أو بالتواصل من خلال خدمة (الرسائل والطلبات)، عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية بعد ٣٠ يومًا من انتهاء صلاحية سريان التأشيرة لنتمكن من خدمتك». Advertisements اقرأ أيضًا: آليًا.. الجوازات تحدد حالتين لإسقاط العمالة المنزلية الأحوال المدنية: تسجيل المواليد وإصدار سجل الأسرة بدون زيارة المكاتب

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