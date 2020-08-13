السعودية تجدد التحذير من خطورة إيران: تمديد حظر السلاح عليها ضرورة

شددت المملكة العربية السعودية على ضرورة تمديد حظر السلاح المفروض على إيران، مشيرةً إلى أن النظام الإيراني يُهرِّب أسلحة لميليشيات مسلحة تعمل على زعزعة استقرار المنطقة.

وقال مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف عبدالعزيز الواصل، إن المملكة قادرة على حماية أمنها وشعبها.

وأكد مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال مؤتمر منظمة الأمم المتحدة لنزع السلاح بالعاصمة السويسرية جنيف؛ أن التحقيقات أكدت مسؤولية إيران عن الهجمات الإرهابية على منشآت أرامكو في بقيق وخريص (14 سبتمبر 2019)، ودعمها هجمات الحوثيين التي تستهدف جنوب المملكة.

وأوضح مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة أن تدخلات إيران في المنطقة، أدَّت إلى زعزعة الأمن والاستقرار، مشددةً على ضرورة تخلي النظام الإيراني عن أسلوبه العدائي، وأن المنطقة تشهد عمليات تهريب غير مسبوقة للسلاح إلى الجماعات الإرهابية، مضيفًا أن منطقة الشرق الأوسط تمر بمرحلة دقيقة وحرجة.

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وكانت السعودية قد وجهت، في يوليو الماضي، رسالة إلى مجلس الأمن جددت فيها تحذيرها من خطر التمدد الإيراني في المنطقة.

وأكدت المملكة في رسالتها أن هدف طهران من أفعالها زعزعة الاستقرار؛ ليس في منطقة الشرق الأوسط فحسب، بل في العالم أجمع، مستشهدةً بأن النظام الإيراني أرسل أسلحة إلى الميليشيات في سوريا، والعراق، ولبنان، ونشر الإرهاب في تلك البلاد.

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