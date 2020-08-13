حدد قيمة الغرامة.. المرور يحذر المشاة من مخالفة عبور الطرق السريعة

أكدت الإدارة العامة للمرور، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أن عبور المشاة الطرقَ السريعة يُعد مخالفة مرورية تُوجب الغرامة المالية.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور أن عبور المشاة الطرق السريعة يُعرض حياتهم للخطر، ويتسبب في إرباك الحركة المرورية؛ ما يزيد احتمالية وقوع الحوادث.

وأضافت الإدارة العامة للمرور أن عبور المشاة الطرق السريعة يُوجب غرامة مالية تُراوِح قيمتها من 1000 و2000 ريال.

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وكانت الإدارة العامة للمرور أوضحت، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، أن تطبيق الحد الأعلى للمخالفات في النظام الجديد، لا يتم إلا عن طريق هيئات الفصل المرورية وبموجب مسببات للتغليظ.

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