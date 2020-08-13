تنبيهات من «الأرصاد» لـ3 مناطق.. وتحذِّر من مجاري السيول والأودية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الخميس، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول.

وأوضحت الهيئة أنّ الحالة تشمل محافظات (أبو عريش، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب)، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً .

كما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد، من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة، وتدني في مدى الرؤية، موضحة أن التنبيه يشمل، مدينة الباحة، ومحافظات الحجرة، والعقيق، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وقلوة والأجزاء المجاورة لها. ويستمر إلى الساعة الـ 8 مساءً

بدورها حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة.

وإلى ذلك، نبّهت الهيئة العامة للأرصاد من رياح نشطة وسحب رعدية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، ونشاط في الرياح السطحية، موضحة أن التنبيه يشمل (مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار)، ويستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم أن تكون السماء غائمة جزئيًا على مناطق نجران، جازان وعسير مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات تلك المناطق، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية وأجزاء من مناطق الرياض، حائل، والقصيم، تمتد إلى منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمرتفعات الجنوبية الغربية.

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وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 -42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 14-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج .

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