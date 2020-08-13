سفارة السعودية بالكويت: عودة المواطنين وأسرهم بدون تصريح مُسْبق

قالت السفارة السعودية بالكويت إن المواطنين الراغبين في العودة إلى المملكة لا يحتاجون لتصريح مسبق من أجل دخول أفراد أسرهم معهم من غير السعوديين (زوج، زوجة، أبناء، ومرافقيهم من العمالة المنزلية ويحملون إقامة سارية المفعول في المملكة) ابتداءً من الآن؛ مع إثبات شهادة فحص PCR (لغير السعوديين) بنتيجة سلبية بمدة لا تتجاوز ٤٨ ساعة.

وقالت السفارة السعودية بالكويت عبر حسابها على تويتر: يسرّ السفارة أن توضح للمواطنين الكرام الراغبين في العودة إلى المملكة بأنه لا حاجة لأخذ تصريح مسبق لدخول أفراد أسرهم معهم من غير السعوديين (زوج، زوجة، أبناء، ومرافقيهم من العمالة المنزلية ويحملون إقامة سارية المفعول في المملكة) ابتداء من الآن مع إثبات شهادة فحص PCR (لغير السعوديين) بنتيجة سلبية بمده لا تتجاوز ٤٨ ساعة.

وكانت سفارة السعودية بالكويت، أوقفت يوم 24 يوليو، استلام طلبات العودة إلى أراضي المملكة، سواء عن طريق البريد الإلكتروني أو الحضور لمقر السفارة، وذلك بعد فتح المنافذ لعودة المواطنين.

وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تود السفارة أن توضح للمواطنين الكرام بأنها توقفت عن استلام جميع طلبات العودة إلى أرض الوطن وذلك بعد فتح المنافذ لعودتهم سواء عن طريق البريد الإلكتروني أو الحضور لمقر السفارة».

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