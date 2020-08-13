الجوازات: قرار منع من خرج ولم يعد يستثني التابعين والمرافقين

تطرَّقت إلى مدة السنوات الثلاث..
أكدت الجوازات السعودية أن قرار المنع من دخول المملكة لمن خرج ولم يعد، لا يشمل المرافقين والتابعين.
وذكرت الجوازات، عبر حسابها على تويتر، ردًّا على استفسار بهذا الخصوص؛ أن «قرار المنع لمن خرج ولم يعد لا يشمل التابعين والمرافقين».
جاء ذلك ردًّا على استفسار من مقيم خرجت عائلته ولم تعد، متسائلًا: هل يمكن له استقدامها مرة أخرى؟
وكانت الجوازات أوضحت، في وقت سابق، أن التعليمات تنص على أن من يعمل بالمملكة وخرج ولم يعد، يُمنَع رجوعه لمدة ثلاث سنوات إلا على صاحب العمل السابق.
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