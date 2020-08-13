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الملك وولي العهد يهنئان الرئيس عارف علوي بذكرى استقلال باكستان

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تمنَّيا له ولشعبه مزيدًا من التقدم والازدهار

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة للرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدَّى –باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية – عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير (ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع)، برقية تهنئة للرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبَّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيًا لحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.

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