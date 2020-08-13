تعليم الرياض يناقش استعدادات العام الدراسي الجديد

رأس المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي اجتماع اللجنة التوجيهية للإشراف على تنفيذ خطة العودة للمدارس على مستوى منطقة الرياض للعام الدراسي 1442هـــ. وناقش الوهيبي خلال الاجتماع أعمال الصيانة والنظافة في المدارس ومدى اكتمالها والميزانية التشغيلية للمدارس ومتابعة صرفها لقادة المدارس، كما تابع سير تسليم المقررات الدراسية للمدارس المتوسطة والثانوية بعد تسليمها إلى المدارس الابتدائية. وأكد استكمال جميع الاستعدادات والتجهيزات الفنية والتقنية وأعمال الصيانة لاستقبال العام الدراسي الجديد. يذكر أن مدير التعليم بمنطقة الرياض أصدر قرارًا يقضي بتشكيل اللجنة التوجيهية للإشراف على تنفيذ خطة العودة للمدارس على مستوى منطقة الرياض للعام الدراسي 1442هـــ برئاسته وعضوية قيادات ومسؤولي الإدارة، وذلك في إطار توجيهات وزارة التعليم المتضمنة تشكيل لجان توجيهية للإشراف على خطة العودة للمدارس لهذا العام.



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