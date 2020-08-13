نائب أمير مكة يتسلم تقرير لجنة الطوارئ

وتضمّن التقرير تفصيلاً عن جهود القطاعات الأمنية والصحية والخدمية في التعامل مع جائحة كورونا، ودور الجهات في مراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية ومتابعة توفر الاحتياجات.
كما استمع الأمير إلى نبذة عن الأعمال الرقابية لفرع الوزار بالمنطقة خلال فترة الجائحة وما تم تقديمه لقطاع الأعمال عبر الخدمات الإلكترونية.
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