أمير الشمالية يستقبل أعضاء الجمعيات الخيرية بعرعر

استقبل ⁧‫الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أميـر منطقـة الحدود الشمالية في مكتبه أعضاء جمعية ذاتي النسائية، وجمعية دار الإسكان بعرعر، وجمعية لياقة النسائية، وجمعية حياة لسرطان الثدي. وأكد الأمير فيصل ضرورة مضاعفة الجهود للارتقاء بعمل الجمعيات بمهنية ومسؤولية وإخلاص ومثابرة بتطبيق أفضل الأساليب والمنهجيات الإدارية وتطبيق أنظمة الحوكمة وتحقيق الاستدامة المالية لبناء خطط ستراتيجية طويلة المدى تتحقق أهدافها تباعاً وفق مرحلية زمنية واضحة،‏ ودعا جميع أعضاء الجمعيات المشكلة للاستفادة من مجلس الجمعيات الأهلية الفرعي، والتفاعل معه بما يخدم مصالحها، والاسترشاد في التجارب المحلية والدولية المميزة والناجحة وصولاً إلى تقديم خدمات مجتمعية وتنموية مميزة بالمنطقة وتقديم نموذج تطويري للجمعيات الخيرية وفق توجهات ⁧‫#رؤية_2030‬⁩‏.

كما رحب الأمير باستجابة الأهالي لتوجهات الدولة للتوسع في تأسيس الجمعيات الأهلية لتلعب دورها بمساندة جهود الحكومة التنموية، مبينًا أن استجابة المرأة بالمنطقة لهذا التوجه جنبًا إلى جنب مع أخيها الرجل يؤكد أن توجهات وجهود الدولة لتمكين المرأة من النهوض بكامل دورها التنموي تؤتي أكلها مشيداً بتوجه الدولة لتنمية الجمعيات الأهلية وتفعيل دورها التنموي الذي يتضح في تسهيل إجراءات التأسيس.