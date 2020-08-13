أمير الشمالية يستقبل أعضاء الجمعيات الخيرية بعرعر

كما رحب الأمير باستجابة الأهالي لتوجهات الدولة للتوسع في تأسيس الجمعيات الأهلية لتلعب دورها بمساندة جهود الحكومة التنموية، مبينًا أن استجابة المرأة بالمنطقة لهذا التوجه جنبًا إلى جنب مع أخيها الرجل يؤكد أن توجهات وجهود الدولة لتمكين المرأة من النهوض بكامل دورها التنموي تؤتي أكلها مشيداً بتوجه الدولة لتنمية الجمعيات الأهلية وتفعيل دورها التنموي الذي يتضح في تسهيل إجراءات التأسيس.
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