28 نشاطا مخالفا في واحة الأحساء

أغلقت، أمس، اللجنة التنفيذية لحماية الواحة الزراعية في الأحساء من التعديات، نحو 28 نشاطاً تجارياً مخالفاً، وذلك في إطار جهود اللجنة التوجيهية العليا للمحافظة على واحة الأحساء لحماية واستدامة الواحة الزراعية، ونفذت اللجنة 120 جولة رقابية. وأوضحت اللجنة، أن المخلفات، تمثلت في وجود أنشطه تجارية وصناعية غير مرخصة، ولا يتناسب وجودها داخل الواحة، إضافة لعدم التقيد بأنظمة السلامة والنظافة والإجراءات الصحية، وجرى تطبيق الجزاءات بحق المخالفين. ودعت اللجنة أصحاب الأنشطة التجارية التقيد بالاشتراطات والضوابط لكل نشاط.



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