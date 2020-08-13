السعودية اليوم / العراق يسجل 3841 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بغداد 23 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 13 أغسطس 2020 م واس

سجل العراق 3841 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان أنه تم تسجيل 53 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 5641, فيما تم تسجيل 2667 حالة شفاء جديدة, ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 117208 حالة.

// انتهى //

16:56ت م

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بغداد 23 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 13 أغسطس 2020 م واسسجل العراق 3841 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية , مما رفع إجمالي الإصابات إلى 164277 إصابة .وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان أنه تم تسجيل 53 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 5641, فيما تم تسجيل 2667 حالة شفاء جديدة, ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 117208 حالة.// انتهى //16:56ت م0139

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