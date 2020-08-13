السعودية اليوم / إطلاق حملة الرش البؤري في عدد من مراكز ومحافظات عسير الأسبوع المقبل



أبها 23 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 13 أغسطس 2020 م واس

تنفذ الشؤون الصحية بمنطقة عسير مطلع الأسبوع المقبل حملة رش بؤري من خلال إدارة مكافحة نواقل المرض والأمراض المشتركة ؛ وذلك على مدى خمسة أيام في عدة مواقع بمحافظات المنطقة منها "الفرشة" و"الربوعة" و"ردوم" و"سريان" و"ريده" و"ذهب" و"النجفة" و"الجهيفة" .

وأبان المتحدث الإعلامي باسم صحة عسير عبدالعزيز بن يحيى آل شايع أن الحملة تأتي ضمن خطط مكافحة نواقل المرض وتفعيلها بهدف تعزز الوقاية المجتمعية ،وبمشاركة 22 فرقة صحية تضم 139 من القوى العاملة تجوب 30قرية للوصول إلى 1463 منزلاً ، ويبلغ عدد المستفيدين 1894 شخصاً .

وأشار آل شايع إلى أنه تم تأمين جميع احتياجات تلك الفرق من أجهزة ومبيدات وتدريب للعاملين إضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظات والمراكز المشاركة بالحملة .

// انتهى //

16:34ت م

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