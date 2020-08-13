السعودية اليوم / غانا تسجل 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا



أكرا 23 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 13 أغسطس 2020 م واس

سجلت غانا 168 إصابات جديدة بفيروس

وأفاد بيان صادر عن وزارة الصحة الغانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا بلغ 41 ألفًا و 572 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات عند 223 حالة.

// انتهى //

16:25ت م

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أكرا 23 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 13 أغسطس 2020 م واسسجلت غانا 168 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية.وأفاد بيان صادر عن وزارة الصحة الغانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا بلغ 41 ألفًا و 572 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات عند 223 حالة.// انتهى //16:25ت م0128

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