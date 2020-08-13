السعودية اليوم / نيجيريا تسجل 453 إصابة جديدة بفيروس كورونا



أبوجا 23 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 13 أغسطس 2020 م واس

سجلت نيجيريا 453 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح بيان صادر عن مركز السيطرة على الأمراض النيجيري اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس قد بلغ 47 ألفا و743 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 956 حالة.

// انتهى //

16:23ت م

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أبوجا 23 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 13 أغسطس 2020 م واسسجلت نيجيريا 453 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية.وأوضح بيان صادر عن مركز السيطرة على الأمراض النيجيري اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس قد بلغ 47 ألفا و743 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 956 حالة.// انتهى //16:23ت م0126

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