سياسي / وزيرا خارجية باكستان ونظيره الأوزبكي يبحثان في اتصال هاتفي العلاقات الثنائية



إسلام آباد 23 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 13 أغسطس 2020 م واس

جرى اتصال هاتفي اليوم بين وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي ونظيره الأوزبكي عبدالعزيز كاميلوف .

وتم خلال الاتصال بحث وتعزيز العلاقات الثنائية بين باكستان وأوزباكستان في المجالات كافة، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وملف جائحة فيروس

// انتهى //

16:23ت م

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إسلام آباد 23 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 13 أغسطس 2020 م واسجرى اتصال هاتفي اليوم بين وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي ونظيره الأوزبكي عبدالعزيز كاميلوف .وتم خلال الاتصال بحث وتعزيز العلاقات الثنائية بين باكستان وأوزباكستان في المجالات كافة، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وملف جائحة فيروس كورونا " كوفيد - 19 - ".// انتهى //16:23ت م0125

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