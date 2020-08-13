السعودية اليوم / سمو أمير منطقة القصيم يزور مركز الصليبية ويلتقي بأهالي المركز



بريدة 23 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 13 أغسطس 2020 م واس

زار صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم مركز الصليبية التابع لمحافظة عيون الجواء, يرافقه وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان, وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي, والمشرف العام على فروع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقطاع الشمالي المهندس سلمان الصوينع, ومحافظ عيون الجواء محمد عثمان العساف, ومدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالعزيز الرجيعي, ورئيس مركز الصلبية خالد بن كساب بن مشلوط.

وأوضح سموه أن مثل هذه الزيارات المباركة تأتي وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لتلمس احتياجات أهالي المحافظات والمراكز بالمنطقة عن قرب, مؤكداً أهمية التكاتف والتعاضد في الجوانب الخادمة للوطن كافة, سائلاً المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والنماء الدائم.

من جانبه قدم رئيس مركز الصلبية شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على متابعته وحرصه الدائم على أبناء المركز, مؤكداً أن العمل قائم على قدم وساق لخدمة المواطنين والمواطنات وفق توجيهات سموه وسمو نائبه, سائلاً المولى عز وجل التوفيق.

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16:11ت م

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