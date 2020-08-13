السعودية اليوم / باكستان تسجل 753 إصابة جديدة بفيروس كورونا



إسلام آباد 23 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 13 أغسطس 2020 م واس

سجلت باكستان 753 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 286673 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6139 حالة وفاة.

كما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 264060 حالة، بينما توجد 783 حالة في وضع حرج.

// انتهى //

16:10ت م

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إسلام آباد 23 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 13 أغسطس 2020 م واسسجلت باكستان 753 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد, و10 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 286673 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6139 حالة وفاة.كما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 264060 حالة، بينما توجد 783 حالة في وضع حرج.// انتهى //16:10ت م0122

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