السعودية اليوم / قوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل ثلاثة مقدسيين بينهم أسير محرر



القدس المحتلة 23 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 13 أغسطس 2020 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، ثلاثة مواطنين فلسطينيين بينهم أسير محرر من القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية في القدس بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابين من منزليهما في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة، كما اعتقلت أسير محرر بعد أن داهمت منزله في البلدة القديمة من القدس.

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15:41ت م

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