السعودية اليوم / الجيش التونسي ينقذ 7 مهاجرين من الغرق



تونس 23 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 13 أغسطس 2020 م واس

أنقذت وحدة بحرية تابعة لجيش البحر التونسي سبعة مهاجرين من الغرق، وسط البحر على بعد 75 كيلومتر من جزيرة قرقنة جنوب البلاد.

وأفاد الناطق الرسمي لوزارة الدفاع التونسية اليوم، أن المهاجرين أبحروا من شواطئ جربة، في طريقهم إلى اجتياز الحدود البحرية خلسة، في اتجاه السواحل الإيطالية.

ولفت المصدر إلى أنه تم تسليم المجموعة المهاجرة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.

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15:34ت م

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