السعودية اليوم / فلسطين تسجل 432 إصابة جديدة بفيروس كورونا



رام الله 23 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 13 أغسطس 2020 م واس

سجلت فلسطين 432 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي بلغت 61%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 38.4% وحالات الوفاة 0.6% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.

// انتهى //

15:23ت م

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رام الله 23 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 13 أغسطس 2020 م واسسجلت فلسطين 432 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و1022 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي بلغت 61%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 38.4% وحالات الوفاة 0.6% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.// انتهى //15:23ت م0106

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