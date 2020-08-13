توضيح مهم من الجوازات السعودية

الخميس 13 أغسطس 2020

أكدت الجوازات السعودية أن قرار المنع من دخول المملكة لمن خرج ولم يعد، لا يشمل المرافقين والتابعين. وذكرت الجوازات، عبر حسابها على تويتر، ردًّا على استفسار بهذا الخصوص؛ أن «قرار المنع لمن خرج ولم يعد لا يشمل التابعين والمرافقين»، وفقا لصحيفة عاجل. جاء ذلك ردًّا على استفسار من مقيم خرجت عائلته ولم تعد، متسائلًا: هل يمكن له استقدامها مرة أخرى؟ وكانت الجوازات أوضحت، في وقت سابق، أن التعليمات تنص على أن من يعمل بالمملكة وخرج ولم يعد، يُمنَع رجوعه لمدة ثلاث سنوات إلا على صاحب العمل السابق.

