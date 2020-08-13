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22 فرقة تبدأ حملة الرش البؤري بعسير الأسبوع المقبل
لمدة 5 أيام لمكافحة نواقل المرض
متابعات الخليج 365 - فهدالقحطاني - ابها
أعلنت صحة عسير أنها سوف تنفذ مطلع الأسبوع المقبل حملة الرش البؤري من خلال إدارة مكافحة نواقل المرض والأمراض المشتركة.
توزيع حملة الرش البؤري
وقالت إن ذلك سيتم على مدى خمسة أيام في كل من الفرشة ، والربوعة وردوم وسريان وريده وذهب والنجفة والجهيفة.
وذكر المتحدث الرسمي باسم صحة عسير عبدالعزيز بن يحيى آل شايع أن الحملة تأتي تنفيذاً لتوجيهات مدير عام الشئون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عائض عسيري بالعمل على تنفيذ خطط مكافحة نواقل المرض وتفعيلها بهدف تعزز الوقاية للمجتمع.
معدات وآليات وقوى بشرية مدربة
وأضاف أنه تم تأمين جميع احتياجات تلك الفرق من أجهزة ومبيدات وتدريب للعاملين إضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظات والمراكز المشاركة بالحملة.
واختتم آل شايع بالقول إن عدد الفرق المشاركة في الحملة 22 فرقة ، تضم 139 من القوى العاملة تستقل 28 مركبة تجوب من خلالها 30قرية للوصول إلى 1463 منزلاً ، ويبلغ عدد المستفيدين 1894 شخصاً .
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