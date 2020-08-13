22 فرقة تبدأ حملة الرش البؤري بعسير الأسبوع المقبل

متابعات الخليج 365 - فهدالقحطاني - ابها

أعلنت صحة عسير أنها سوف تنفذ مطلع الأسبوع المقبل حملة الرش البؤري من خلال إدارة مكافحة نواقل المرض والأمراض المشتركة.

وقالت إن ذلك سيتم على مدى خمسة أيام في كل من الفرشة ، والربوعة وردوم وسريان وريده وذهب والنجفة والجهيفة.

Advertisements

وذكر المتحدث الرسمي باسم صحة عسير عبدالعزيز بن يحيى آل شايع أن الحملة تأتي تنفيذاً لتوجيهات مدير عام الشئون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عائض عسيري بالعمل على تنفيذ خطط مكافحة نواقل المرض وتفعيلها بهدف تعزز الوقاية للمجتمع.