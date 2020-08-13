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هكذا يؤثر الطقس الحار سلباً على الصحة النفسية والبدنية
متابعات الخليج 365 - محمد داوود- جدة
في وقت أظهرت دراسة أجريت في جامعة غلاسغو كاليدونيان، بأن الطقس الحار يمكن أن يؤثر بشكل سلبي على صحة الإنسان العقلية، ويزيد من مستوى الغضب والعنف لديه، أكد استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور معتز عبدالستار أن ارتفاع الحرارة يجعل الفرد غير قادر على الإنتاج وبذل أي مجهود ذهني أو جسماني.
تأثير الطقس الحار على الصحة العقلية
وتابع في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365“، أن بعض الدراسات بينت أن الموجات الحارة لها تأثير كبير على عمل الفرد وإنتاجه، إذ أنها تجعل تفكيره أبطأ مما يؤدي إلى فقدان التركيز وتشتت الانتباه، كما أن الحرارة المرتفعة لا تؤثر على البالغين فقط، وإنما تؤثر على الأطفال أيضاً حتى وإن كانوا يتمتعون بصحة جيدة.
وخلص الدكتور عبدالستار إلى القول، أن بعض الأبحاث أشارت إلى أن السبب في تأثير الحرارة على أداء الأشخاص، قد يكون نتيجة قيام الجسم بسحب الدم من مناطق معينة في المخ وهو يحاول خفض درجة حرارته، كما أن أكثر الأبحاث السابقة المتعلقة بالطقس شديد الحرارة ركزت على ضرورة العناية بالأطفال الصغار أو كبار السن الذين لا يستطيعون مواجهة ارتفاع الحرارة.
الشعور بالغضب والعنف
ووفقاً لهارييت إنغل، الباحثة في علم نفس المناخ، فإن الطقس الحار يمكن أن يتسبب في الشعور بالغضب، مستندة في كلامها إلى دراسات تاريخية تعود إلى أوائل القرن التاسع عشر، والتي خلصت إلى أن المناطق الحارة في العالم لديها معدلات جرائم تفوق معدلات الجرائم في البلدان الباردة.
وبينما يلزم إجراء المزيد من الأبحاث حول التأثير النفسي للحرارة، فإننا نعلم أن ارتفاع درجات الحرارة يزيد من مستويات هرمون الإجهاد ” الكورتيزول” بالإضافة إلى إمكانية زيادة مستويات هرموني الأدرينالين والتستوستيرون اللذين يتسببان بالسلوك العدواني والعنيف.
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