السعودية | الصحة السعودية: 1482 إصابة جديدة بكورونا و3124 حالة شفاء

شكرا لقرائتكم الصحة السعودية: 1482 إصابة جديدة بكورونا و3124 حالة شفاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الصحة السعودية، الخميس، 1482 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و3124 حالة شفاء.
كما أكدت الوزارة وقوع 34 حالة وفاة جديدة من جراء الفيروس، وارتفاع إجمالي حالات الشفاء إلى 260,393.
وشهد، الأربعاء، تسجيل 1569 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة.
هذا وتقدم مراكز "تأكد" التابعة لوزارة الصحة السعودية الخدمة للذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق "صحتي".
وكشفت وزارة الصحة، الأحد، عن تنفيذ تجربة سريرية للقاح ضد فيروس كورونا بالمملكة، وذلك في إطار اتفاقية التعاون بين السعودية والصين.
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