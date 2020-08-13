مشاجرة بين سيدتين داخل مقهى بالرياض بسبب التدخين

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 13 أغسطس 2020 03:12 مساءً - ‏30 دقيقة مضت أخبار السعودية 36 زيارة

نشرت وسائل إعلام سعودية مقطع فيديو يوثق لمشاجرة بين سيديتن داخل مقهى بالرياض بسبب التدخين.

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وأظهر مقطع الفيديو المتداول معركة بين امرأتين في أحد مقاهي الرياض بعد أن قامت إحداهما بالتدخين داخل المقهى .

كما سادت حالة من الجدال بينهما وقد ذهبت المرأة المتضررة للشكوى للإدارة بينما تمسكت الأخرى بحقها المزعوم في التدخين ، حيث قيل إنها كويتية .

وقد تطور الخلاف بينهما إلى التلاسن وسمع صوت صراخ وتكسير، وسط انتقادات حادة للسماح لها بالتدخين وإضرار الزبائن، بحسب ما ذكرته صدى .