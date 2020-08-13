، للعام الدراسي الجديد.. مدير تعليم الأفلاج يدشن حركة النقل الداخلي للمعلمين ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الإدارة": التظلم سيفتح من خلال نظام نور اعتباراً من اليوم ولمدة ستة أيام

دشن مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد بن إبراهيم آل مغير بعد ظهر اليوم الخميس حركة النقل الداخلية للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي 1442هـ .

وأكدت إدارة تعليم الأفلاج أنه يمكن للمعلمين والمعلمات الاستعلام عن نتيجة النقل من خلال نظام نور، مشيرة إلى أنه يمكن الاستعلام عن نتيجة النقل من خلال نظام نور.

ونوهت إلى أن التظلم سيفتح من خلال نظام نور اعتباراً من اليوم ولمدة ستة أيام.

مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد بن إبراهيم آل مغير