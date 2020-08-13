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محمد بن مسعود - الدمام - تنوي إدارة يوفنتوس بيع عقد لاعب الفريق الكروي الأول الأرجنتيني باولو ديبالا هذا الصيف، في حال وصول عرض رسمي من أجله، بسبب حاجة النادي إلى سيولة مالية عاجلة.
وقالت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، الخميس، إن اليوفي لا يمانع رحيل ديبالا، رغم حصوله على جائزة أفضل لاعب في الكالتشيو بالموسم الماضي.
في المقابل، يرغب ريال مدريد في التوقيع مع المهاجم الأرجنتيني بطلب من زين الدين زيدان، بالإضافة إلى وجود اهتمام من جانب مانشستر سيتي .
إدارة يوفنتوس باولو ديبالا
وسط منافسة بين الريال والسيتي .. " ديبالا " يقترب من توديع اليوفيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-13
تنوي إدارة يوفنتوس بيع عقد لاعب الفريق الكروي الأول الأرجنتيني باولو ديبالا هذا الصيف، في حال وصول عرض رسمي من أجله، بسبب حاجة النادي إلى سيولة مالية عاجلة.
وقالت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، الخميس، إن اليوفي لا يمانع رحيل ديبالا، رغم حصوله على جائزة أفضل لاعب في الكالتشيو بالموسم الماضي.
في المقابل، يرغب ريال مدريد في التوقيع مع المهاجم الأرجنتيني بطلب من زين الدين زيدان، بالإضافة إلى وجود اهتمام من جانب مانشستر سيتي .
13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441
03:55 PM
تنوي إدارة يوفنتوس بيع عقد لاعب الفريق الكروي الأول الأرجنتيني باولو ديبالا هذا الصيف، في حال وصول عرض رسمي من أجله، بسبب حاجة النادي إلى سيولة مالية عاجلة.
وقالت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، الخميس، إن اليوفي لا يمانع رحيل ديبالا، رغم حصوله على جائزة أفضل لاعب في الكالتشيو بالموسم الماضي.
في المقابل، يرغب ريال مدريد في التوقيع مع المهاجم الأرجنتيني بطلب من زين الدين زيدان، بالإضافة إلى وجود اهتمام من جانب مانشستر سيتي .
، وسط منافسة بين الريال والسيتي .. " ديبالا " يقترب من توديع اليوفي ،
المصدر : الخليج 365
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