2020-08-13

الصحة: إجراءات يجب اتباعها بعد التعافي من كورونا

متابعات الخليج 365 - الرياض

دعت وزارة الصحة إلى اتباع عدد من الإجراءات بعد التعافي من كورونا لضمان السلامة الكاملة للجميع، مشيرة إلى أنه بعد انتهاء فترة العزل المنزلي يجب التقيد بهذه الضوابط.

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وشملت الإجراءات التي أعلنتها الصحة بعض النصائح فيما يخص مكان العمل والملابس واستعمال دورات المياه والأدوات الشخصية والسيارة.

ودعت الصحة إلى ضرورة الاعتناء بالنظافة الشخصية وغسل اليدين بالماء والصابون جيدًا وتعقيم الأسطح والتهوية المستمرة.

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