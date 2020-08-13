- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
شكرا لقرائتكم بالأسماء.. حركة النقل الداخلي تشمل ١٤١ قائداً ووكيلاً في تعليم الليث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
بالأسماء.. حركة النقل الداخلي تشمل ١٤١ قائداً ووكيلاً في تعليم الليث
متابعات الخليج 365- محمد الغبيشي- الليث
اعتمد مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، حركة النقل الداخلي للقيادات المدرسية للبنين للعام الدراسي الجديد ١٤٤١هـ / ١٤٤٢هـ ، التي اشتملت على ١٤١ قائدًا ووكيلًا.
تجديد وتكليف
وأوضح مدير الإشراف التربوي الدكتور عطية بن يتيم الهلالي ، أن قرار الحركة شمل التجديد لعددٍ من القيادات المدرسية لمدة عام دراسي في مواقع عملهم، ونقل آخرين لمدارس أخرى، وتكليف معلمين للعمل في القيادة المدرسية من تاريخ القرار.
وعبر مدير التعليم، الدكتور زكي بن زكي الحازمي، عن أمنياته للقيادات المدرسية بالتوفيق في أداء مهامهم ومسؤولياتهم، وتحقيق تطلعات وطموحات القيادة والمسؤولين بالوزارة في مواصلة وتحقيق التطوير المنشود.
وأشاد الحازمي بجهود أعضاء لجنة القيادات المدرسية في إصدار الحركة، وفي اختيار القيادات المتميزة التي ستحقق بإذن الله تطلعات القيادة وفق رؤية المملكة 2030.
المشمولين في حركة النقل الداخلي
وجاءت أسماء المشمولين في الحركة كما يلي:
جديد الأخبار
المزيد
كانت هذه تفاصيل خبر بالأسماء.. حركة النقل الداخلي تشمل ١٤١ قائداً ووكيلاً في تعليم الليث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.